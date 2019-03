Eine Trinkwasserpumpe ist in der Vogelsberggemeinde Mücke ausgefallen. Rund 2.000 Menschen müssen ab dem Mittag damit rechnen, auf dem Trockenen zu sitzen.

In drei Ortsteilen von Mücke (Vogelsberg) wird die Trinkwasserversorgung voraussichtlich ab Sonntagmittag vorübergehend unterbrochen sein, wie der Wassermeister der Gemeinde mitteilte: in Höckersdorf, Sellnrod und Groß-Eichen. Betroffen sind rund 2.000 Menschen in der 9.300-Einwohner-Gemeinde.

Ursache ist eine defekte Pumpe. Wie der Wassermeister dem hr am Sonntag sagte, war sie am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ausgefallen. Die Pumpe fördert das Wasser in einen Hochbehälter, aus dem die drei Ortsteile mit Trinkwasser versorgt werden. Etwa ab dem Mittag werde die Wasserversorgung wohl versiegen.

Notversorgung am Bauhof

Seit Sonntagvormittag arbeite man an einem Austausch der Pumpe. Wann die Wasserversorgung wieder hergestellt sein wird, war zunächst unklar.

Betroffene, die dringend Trinkwasser benötigen, werden nach Angaben des Wassermeisters am Bauservicehof in Mücke-Nieder-Ohmen versorgt. Wer Kanister oder andere Behälter mitbringe, erhalte dort kostenfrei Trinkwasser.

