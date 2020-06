Rund 2.700 Menschen müssen am Morgen ihre Wohnungen verlassen, Busse und Bahnen machen Halt: Die Entschärfung einer 500 Kilo schweren Bombe auf dem Messegelände betrifft heute viele Frankfurter.

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird heute den Betrieb am Frankfurter Messegelände für mehrere Stunden lahmlegen. Ab 8.30 Uhr fahren Busse und viele Bahnen nicht mehr, Straßen wie die Theodor-Heuss-Allee werden ab spätestens 9 Uhr gesperrt, bis um diese Zeit müssen rund 2.700 Menschen ihre Wohnungen verlassen haben.

Welche Bereiche für die Entschärfungsaktion gesperrt werden müssen, zeigt diese Karte der Frankfurter Feuerwehr:

Auch der Frankfurter Messeturm, ein Shopping-Center und einige große Hotels liegen im Sperrgebiert. Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes wollen um 12 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Zuvor überprüft die Polizei, ob alle Menschen den Sperrbereich 500 Meter rund um die Fundstelle der Fliegerbombe verlassen haben. Geplant ist, die Sperrungen bis 18 Uhr wieder aufzuheben.

Bauarbeiter stießen auf die Bombe

Im Bereich der Messehalle 5 im Frankfurter Stadtteil Gallus waren Bauarbeiter am Mittwoch auf die Weltkriegsbombe gestoßen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um eine amerikanische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe sei gesichert worden und befinde sich in einer stabilen Lage.

Betreuungsstation in Messehalle 11

Für die von der Evakuierung betroffenen Menschen wurde eine eine Betreuungsstelle in der Messehalle 11 eingerichtet. In der Halle gelten, wie die Feuerwehr betonte, die üblichen Corona-Regeln: So müssen die Menschen dort aus Sicherheitsgründen Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und die Abstandsregeln einhalten. Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten werde man auch die Kontaktdaten aller Anwesenden aufnehmen müssen.

Hilfsbedürftige Menschen werden zu entsprechenden Betreuungsstellen und geeigneten Einrichtungen gebracht. Einrichtungen wie Pflegeheime oder Krankenhäuser befinden sich nach Angaben der Feuerwehr nicht im Evakuierungsbereich.

ÖPNV und Autobahn betroffen

Die A648 wird wegen der Bombenentschärfung ab 8.30 Uhr stadteinwärts gesperrt. Auch der Nahverkehr ist betroffen. Ab 8.30 Uhr werden in dem betroffenen Evakuierungsbereich keine U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse mehr fahren. Der S-Bahnbetrieb soll bis 10.30 Uhr weiter normal laufen, nur die Station Messe wird ab 8.30 Uhr nicht mehr angefahren. Über Ausfälle, Fahrplanänderungen und Sperrungen informieren die jeweiligen Verkehrsbetriebe auch auf ihren eigenen Kanälen.

Weitere Informationen Bürgertelefon Ein Bürgertelefon der Feuerwehr Frankfurt ist unter der Rufnummer 069/212-111 zu folgenden Zeiten erreichbar: Donnerstag, 4. Juni 2020, von 8 Uhr bis 18 Uhr, Freitag, 5. Juni 2020, von 6 Uhr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen.



Personen, die gerade einer vom Gesundheitsamt verfügten Isolations- oder Quarantäneverfügung unterliegen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/212 44374 oder per E-Mail an info.infektiologie@stadt-frankfurt.de mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 05.06.2020, 06.45 Uhr