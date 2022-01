Mann tot in der Lahn gefunden

In der Lahn in Runkel (Limburg-Weilburg) ist am Mittwoch die Leiche eines Mannes gefunden worden.

Es handelt sich um einen 83-Jährigen aus dem nahen Ort Brechen, wie die Polizei mitteilte. Er sei zuletzt am späten Dienstagabend lebend gesehen worden. Die Todesursache war zunächst unklar. Man suche mögliche Zeugen.