S-Bahn-Ausfällle nach Hausbrand in Eschborn

Kurzmeldung S-Bahn-Ausfällle nach Hausbrand in Eschborn

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Eschborn (Main-Taunus) hat am Samstagabend für Ausfälle und Verspätungen bei den S-Bahnlinien 3 und 4 gesorgt.

In dem Haus in der Gartenstraße im Stadtteil Niederhöchstadt befanden sich 13 Personen, wie die Polizei dem hr sagte. Eine von ihnen sei aus einem Fenster gesprungen und dabei schwer verletzt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten auch die benachbarten Häuser geräumt werden.

Gegen 22.30 Uhr war der Brand gelöscht. Über die Ursache und die Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt.