Ein 22-Jähriger hat bei einer Fahrt auf dem Dach einer S-Bahn sein Leben riskiert. Er fuhr brennend in die Frankfurter Station Taunusanlage ein.

Beim Surfen auf dem Dach einer S-Bahn hat sich ein 22-Jähriger am Sonntagmorgen in Frankfurt schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei dem hr auf Nachfrage sagte, trug der junge Mann auf 25 Prozent des Körpers Verbrennungen dritten Grades sowie diverse Knochenbrüche davon. Er wurde in ein Krankenhaus nach Offenbach gebracht. Seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, so der Sprecher.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Gerade lief an der S-Bahn Station #Taunusanlage ein Rettungseinsatz im Gleis. Dort war eine Person in die Nähe einer Oberleitung geraten und hat schwere Verbrennungen erlitten. Die Strecke musste dazu gesperrt werden. Die Unfallursache wird nun von der @Polizei_Ffm ermittelt.^rh [zum Tweet]

Offenbar war der 22-Jährige am Hauptbahnhof gegen 6.40 Uhr auf das Dach der S9 geklettert, wie die Auswertung von Videomaterial ergeben hätte. Der Mann war demnach alleine unterwegs. Er sei nach dem Start der S9 in Richtung Taunusanlage zu nahe an die Oberleitung geraten, habe zwei elektrische Schläge erlitten und Feuer gefangen. Als die S-Bahn in die Station Taunusanlage eingefahren sei, habe der Mann brennend auf dem Dach gestanden. Die Oberleitung hat nach Angaben des Sprechers eine Spannung von rund 15.000 Volt.

In Folge des Unfalls gab es zwischenzeitlich Ausfälle bei den Linien S1 bis S6, S8 und S9. Aktuell kann es noch zu Verzögerungen kommen.

Sendung: hr-iNFO, 22.09.2019, 11.00 Uhr