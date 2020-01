Gedränge an einer S-Bahn in Frankfurt.

Gedränge an einer S-Bahn in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

S-Bahn-Verkehr in Frankfurt massiv gestört

Wer am Mittwoch in Frankfurt mit der S-Bahn unterwegs ist, muss mit Problemen rechnen. Wegen einer kaputten Weiche ist im Tunnel nur ein Gleis befahrbar. Bedeutet: Ausfälle, Verspätungen und volle Züge - mindestens bis in den Abend hinein.

Im Frankfurter S-Bahnverkehr kommt es seit Mittwochmorgen zu Behinderungen. Grund ist eine defekte Weiche zwischen den Haltestellen Konstablerwache und Mühlberg. Der S-Bahn-Tunnel auf dieser Strecke kann deswegen nur eingleisig befahren werden, teilte die Deutsche Bahn mit.

Techniker bemühen sich demnach, die Weiche zu reparieren. Das dürfte mindestens bis zum Abend dauern, sagte eine Sprecherin. Berufspendler im Feierabendverkehr müssen sich also auf Einschränkungen einstellen.

Alle S-Bahnen nur im 30-Minuten-Takt

Betroffen von der Störung sind alle S-Bahn-Linien - mit Ausnahme der S7, die nicht durch den Tunnel fährt. Zu Verspätungen kommt es allerdings überall. Sämtliche Züge verkehren nur im 30-Minuten-Takt. Laut Deutscher Bahn nutzen die S3, S4, S8 und S9 das Gegengleis im Tunnel. Die S1, S2, S5 und S6 werden um den Tunnel herumgeleitet oder enden vorzeitig. Details hat die Bahn auf ihrer Webseite zusammengefasst .

Die Bahn empfiehlt, verstärkt U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse zu nutzen, um ans Ziel zu kommen. Ob die Störung bis zum Berufsverkehr am Donnerstagmorgen behoben sein wird, steht nach Auskunft der Bahnsprecherin noch nicht fest.

Sendung: hr-iNFO, 29.01.2020, 11 Uhr