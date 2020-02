Weil er nicht mehr in die bereits geschlossene S-Bahn einsteigen konnte, hat ein Jugendlicher einem Lokführer eine Ohrfeige verpasst.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der Vorfall geschah am Samstag in der Station Gateway Gardens.