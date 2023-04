Beim Brand eines Wohnhauses im Ortsteil Weyhers in Ebersburg (Fulda) ist am Sonntagabend Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 21 Uhr zunächst eine Mülltonne aus unbekanntem Grund in Brand geraten. Von dort griff das Feuer auf die Hauswand über. Beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich eine Person leicht.