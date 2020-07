Zwei Autos gerammt, dann ein Haus: Ein Lkw-Fahrer hat mitten in Grebenhain im Vogelsberg die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren.

Es war später Nachmittag, als es am Donnerstag an der Ortsdurchfahrt in Grebenhain (Vogelsberg) mächtig krachte: Ein mit Holzhackschnitzel beladener Sattelzug war laut Polizei auf der Bundesstraße 275 gegen eine Hauswand gekracht, umgekippt und im Vorgarten liegen geblieben. Vorher hatte er noch zwei geparkte Autos gerammt.

Der Fahrer wurde eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten ihn, ein Notarzt versorgte ihn. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Dort wurde am Abend klar: Die Verletzungen sind weniger schwer, als anfangs befürchtet.

Der materielle Schaden ist enorm. Er beläuft sich einer ersten Schätzung der Polizei zufolge auf mindestens 100.000 Euro. Glück im Unglück: Weitere Verletzte gab es nicht.

Stundenlange Aufräumarbeiten

Was zu dem Unfall führte, muss die Polizei noch ermitteln. Der Laster war nach Angaben von Zeugen auf gerader Strecke ins Schlingern geraten. Er stieß gegen die beiden am Straßenrand stehenden Autos, streifte einen Gartenzaun und krachte dann auf der gegenüberliegenden Seite gegen die Wand. Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend noch an.

Vom Laster gestreift: eines der demolierten Autos in Grebenhain. Bild © osthessen-news.de

