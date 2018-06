Einsatzkräfte am Unfallort in Mörlenbach

Einsatzkräfte am Unfallort in Mörlenbach Bild © Einsatzreport Südhessen/Klaus Wysdak

Schwerste Verletzungen hat eine Frau bei einem Unfall im südhessischen Mörlenbach erlitten. Ein Sattelzug erfasste die 84-Jährige und schleifte sie mit.

Beim Überqueren einer Straße ist am Freitag gegen 11 Uhr eine Seniorin in Mörlenbach (Bergstraße) schwer verletzt worden. Die 84-Jährige war von einem Sattelzug, der mit Holzpaletten beladen war, angefahren worden, wie die Polizei berichtete. Die Frau wurde einige Meter von dem Laster mitgeschleift. Per Rettungshubschrauber kam die Frau in eine Klinik.

Die 50 Jahre alte Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Ursache hinzugezogen. Die Bundesstraße 38 musste wegen der Bergungsarbeiten einige Stunden lang gesperrt werden.

Sendung: hr3, 01.06.2018, 17.30 Uhr