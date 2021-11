Ein am Samstagabend entwendeter Sattelzug in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) ist einen Tag später in Thüringen wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde in diesem Zusammenhang ein 43 Jahre alter Mann festgenommen. Das Fahrzeug ist rund 200.000 Euro wert.