Dachstuhl in Flammen Sauna-Defekt löst Brand in Bad Homburg aus

Bei einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in Bad Homburg ist am Donnerstag ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden.

Auslöser war laut Polizei vermutlich ein Defekt an einer Sauna, die kurz vor dem Brand eingeschaltet worden war. Das in dem Haus lebende ältere Ehepaar konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.