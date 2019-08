Im Frankfurter Nordend ist am Donnerstagabend ein Dachgeschoss in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Menschen kamen nicht zu Schaden - doch der Sachschaden ist enorm.

Videobeitrag Video Video zum Video Feuer zerstört Dachgeschoss im Frankfurter Nordend [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Beim Brand eines Dachgeschosses im Frankfurter Nordend ist am Donnerstagabend erheblicher Sachschaden entstanden. Die Frankfurter Feuerwehr war nach eigenen Angaben am frühen Abend von Anwohnern verständigt worden, dass das Dach eines Wohnhauses in der Cronstettenstraße in Flammen steht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass auch die darunterliegende Wohnung betroffen ist.

Menschen wurden nicht verletzt

Die Wohnung ist durch das Feuer unbewohnbar geworden. Ein Übergreifen auf die weiteren Wohnungen sei jedoch verhindert worden, hieß es seitens der Feuerwehr. Der Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt.

Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz - darunter auch die freiwilligen Feuerwehren Nieder-Eschbach und Eschersheim.