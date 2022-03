In einem Fachwerkanbau an einem Einfamilienhaus in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr brachte den Brand, der im Heizungsraum entstanden war, zügig unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzten den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Ein technischer Defekt scheine als Ursache wahrscheinlich, hieß es.