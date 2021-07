Eine Werkstatthalle mit Fahrzeugen ist am Dienstag in Witzenhausen (Werra-Meißner) in Flammen aufgegangen.

Das Feuer habe direkt auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen und dort den Dachstuhl beschädigt, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden wurde am Mittwoch auf bis zu 400.000 Euro geschätzt.