Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Sägewerk in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) eingebrochen.

Nach Polizeiangaben erbeuteten sie eine Geldkassette, einen Schranktresor und Werkzeug. Zum Wert des Diebesguts konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden.