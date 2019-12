Erst Frankfurt, nun auch Bad Homburg. Beide Stadtverwaltungen haben ihre IT-Systeme heruntergefahren. Grund ist ein Virus-Alarm.

Videobeitrag Video zum Video Stadt Frankfurt ist offline [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Nach Frankfurt hat auch die Stadt Bad Homburg (Hochtaunus) ihre IT-Systeme wegen eines Virus-Alarms heruntergefahren. Es bestehe der Verdacht, dass das Netzwerk mit einer Schadsoftware befallen sein könne, hieß es am Donnerstag auf der Internetseite der Stadt .

Die Stadtverwaltung und ihre Ausstellenstellen böten bis auf weiteres nur eingeschränkten Service an. Auch die telefonische Erreichbarkeit sei betroffen. Die Mobilitätszentrale im Bahnhof bleibe am Freitag geschlossen. Kindertageseinrichtungen sollen wie gewohnt geöffnet werden.

Ausweise können nicht online beantragt werden

Zuvor hatte bereits Frankfurt sicherheitshalber seine IT-Systeme heruntergefahren. Seit Mittwochnachmittag ist der städtische Internetauftritt nicht erreichbar, auch E-Mailkommunikation und Publikumsverkehr in den Ämtern waren nicht möglich. Es konnten zum Beispiel keine Ausweise beantragt werden, auch die Kfz-Zulassungsstelle war betroffen. Die Mitarbeiter waren nur telefonisch erreichbar.

Frankfurt am Main @Stadt_FFM Die technischen Probleme dauern an: Auch am Donnerstag sind die städtischen Online-Angebote vorerst nicht erreichbar und der Publikumsverkehr in allen Ämtern nicht möglich. Im Laufe des Tages werden die Systeme voraussichtlich wieder hochgefahren. Danke für Euer Verständnis! [zum Tweet]

Die Stadtverwaltung in Frankfurt hat es nach eigenen Angaben mit der Schadsoftware Emotet zu tun. Das bestätigte der Sprecher des IT-Dezernats, Günter Murr, dem hr. Der Virus sei per Mail an einen städtischen Mitarbeiter im Bürgeramt Fechenheim gegangen. Sie war getarnt als Mail einer städtischen Behörde. Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) gilt Emotet aktuell als eine der größten Bedrohungen durch Schadsoftware weltweit. Sie wird von Online-Betrügern genutzt.

Feuerwehr und Bücherei betroffen

Betroffen von der Attacke ist auch die Feuerwehr als städtischer Betrieb. Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) sagte dem hr am Donnerstag, die Feuerwehr sei trotzdem zu 100 Prozent einsatzfähig, denn die Einsatzzentrale funktioniere autark. Eingeschränkt ist auch die Stadtbücherei, wie diese auf ihrer Facebookseite mitteilte. Die Bibliothek sei zwar offen, eine Ausleihe sei aber nicht möglich, heißt es.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found IT-Probleme in Bad Homburg und Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Inzwischen scheint das Problem behoben. Noch im Laufe des Donnerstags sollten die Systeme langsam wieder hochgefahren werden. Am Freitag sollen die städtischen Ämter wieder öffnen.

Langwierige Ermittlungen in Gießen

Zuletzt hatten IT-Probleme an der Uni Gießen für Probleme gesorgt. Dort ist mittlerweile ein Hacker-Angriff bestätigt, die Uni ist deshalb seit fast zwei Wochen im Offline-Modus. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilte am Donnerstag mit, dass bei dem Sicherheitsvorfall an der Hochschule eine Schadsoftware namens "Ryuk" zum Einsatz gekommen sei.

Es werde Wochen dauern, bis die Hochschule wieder digitale Basisdienste haben werde und Monate, bis das IT-Netz vollständig laufe, sagte Uni-Präsident Joybrato Mukherjee. "Wir werden uns interimistisch behelfen müssen, wir müssen improvisieren." So behelfen sich die Studenten und Uni-Mitarbeiter in der Bibliothek beispielsweise mit analogen Mitteln wie Ausleihzetteln.

Videobeitrag Video zum Video Karteikarten statt Computer nach Hackerangriff [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 19.12.2019, 13 Uhr