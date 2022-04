Einsatzkräfte im Industriepark in Frankfurt-Fechenheim

Einsatzkräfte im Industriepark in Frankfurt-Fechenheim Bild © 5vision.media

Bei einem Vorfall in einem Chemie-Unternehmen am Industriepark Fechenheim ist ein ätzender Stoff ausgetreten. Die Gefahr für Bewohner im Frankfurter Osten sowie Offenbach und Maintal ist inzwischen gebannt.

Auf dem Gelände des Chemie-Unternehmens Allessa im Industriepark Fechenheim ist am Freitagmorgen bei einem nicht näher beschriebenen Vorfall der ätzende Stoff Oleum ausgetreten. Das führte zwischenzeitlich zu einer Gefahrenwarnung in Frankfurt-Fechenheim, Maintal und Offenbach.

Wegen einer möglichen Schadstoff-Wolke - so beschrieb es das Chemie-Unternehmen in einer Mitteilung - die vom Wind in Richtung Osten getragen werden könnte, sollten Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich Türen und Fenster geschlossen halten und Lüftungsanlagen abschalten. Auch wurden Autofahrer gebeten, Fechenheim zu umfahren.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Um 9.15 Uhr gab die Frankfurter Feuerwehr Entwarnung: Nach dem Austritt des atemwegsreizenden, gasförmigen Stoffs bestehe keine Gesundheitsgefahr mehr für die Bevölkerung. Das hätten Messungen rund um das Werksgelände ergeben. Dementsprechend wurde die Warnung für das Gebiet aufgehoben.

Das Leck wurde demnach bereits um kurz nach 8 Uhr gestoppt. Die ausgetretenen Dämpfe seien mit einem Wasserschleier gebunden worden.

Ursache für Schadstoff-Austritt unklar

Es gebe keine Verletzten, teilten die Feuerwehr und das Allessa-Unternehmen mit. Allessa entschuldigte sich in einer Mitteilung für den Vorfall und bedankte sich bei den Feuerwehren des Industrieparks und der Stadt Frankfurt für den Einsatz.

Man werde die Behörden nach allen Kräften bei der Suche nach der Ursache für den Schadstoff-Austritt unterstützen. Oleum wird nach Angaben von Allessa zur Herstellung von Farbpigmenten für die Automobil- und Druckindustrie verwendet.