Unbekannte haben in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) zwei Schafe getötet und zum Teil gehäutet.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, wurden die Kadaver an einem Feldweg an der Frankfurter Landstraße abgelegt. Nun wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei sucht auch nach Zeugen.