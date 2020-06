Mehr als 100 mit rotem Flatterband umwickelte Schaufensterpuppen sollen in Limburg auf die Corona-Krise und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen aufmerksam machen.

Das Herumstehen der Puppen mache den Stillstand der Gesellschaft deutlich, sagte Künstler Dennis Josef Meseg am Sonntag. Die Installation mit dem Titel "It is like it is" (deutsch: "Es ist, wie es ist") wurde am Sonntagmorgen auf der Lahnbrücke aufgebaut. Wenig später zogen die 111 Puppen auf den Domplatz. Die Installation war zuvor bereits in anderen deutschen Städten zu sehen.