Schaufensterstar in Bad Arolsen

In Nordhessen sind viele Leute auf einen ganz bestimmten Hund gekommen. Das Erfolgsrezept von Beagle-Dame Scapa: ausruhen und gut aussehen. Ihre Bekanntheit nutzt ihr Herrchen nun für einen guten Zweck.

Neun Uhr morgens in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg): Für die zwölf Jahre alte Beagle-Dame Scapa geht's zur Arbeit - ins Schaufenster eines Juweliergeschäfts. Ein Ort, den sie sich selbst ausgesucht hat. Ihr Job: die Herzen der Kunden erwärmen.

In der Juwelier-Werkstatt steht ihr Herrchen Ulf Stracke. Der Uhrmachermeister bekam Scapa als Welpin und nannte sie nach einer Bucht im äußersten Norden Schottlands, in der er damals zum Tauchen war.

Vom Schaufenster ins Netz

Die Hundedame sei schon immer ziemlich eigensinnig gewesen. "Am Anfang haben wir gesagt: Sie bringt eigentlich nur das Schaufenster durcheinander", erinnert sich der 55-Jährige: "Doch irgendwann haben wir festgestellt, dass der Hund für Aufmerksamkeit im Schaufenster sorgt." Seitdem heißt es für die Beagle-Dame: "Geh' mal wieder ins Schaufenster zum Arbeiten." Stracke lacht.

Scapa ruht sich gern aus. Bild © hr/Christian Vogel

Als Blickfang ist die Hundelady ein Glücksfall für das Bad Arolser Juweliergeschäft. Anstrengend ist Scapas Tagwerk nicht. Sie braucht nichts anderes zu tun, als sich auf dem kleinen roten Barock-Sofa auszuruhen, das im Schaufenster steht.

Fotos der Beagle-Dame begeistern die Besucher der hauseigenen Website und des Social-Media-Kanals des Juweliergeschäfts. "Wenn ich ein Schmuckstück fotografiert habe und auf die Seite stelle, kommt eine gewisse Anzahl von Likes. Aber wenn der Hund dabei ist, dann verdoppelt sich das Ganze, mindestens", erzählt der Uhrmachermeister.

Halter startet Spendenaktion

Einen eigenen Instagram-Kanal hat Scapa nicht. Trotzdem reicht ihre Bekanntheit mittlerweile bis nach Südhessen. Vor kurzem habe sie Fanpost von zwei Frauen aus Frankfurt bekommen, die Scapa bei einem Besuch in Bad Arolsen fotografiert hatten, erzählt Ulf Stracke. Viele Passanten, die die Beagle-Dame zum ersten Mal sehen, sind begeistert.

Werbung für die Spendenaktion: Wer an das Tierheim spendet, bekommt eine Postkarte von Scapa. Bild © hr/Christian Vogel

Bei so vielen Sympathien für seine Hundedame kam Ulf Stracke eine Idee: Scapa könnte doch Artgenossen und anderen Tieren helfen, die im örtlichen Tierheim leben. "Es geht ja nicht allen Tieren so gut wie unserem Hund", sagt der Ladeninhaber. Er startete eine Spendenaktion. Schon in der ersten Woche kamen 130 Euro zusammen. "Das macht einem natürlich Freude", sagt Stracke.

Für jede Spende gibt es als Dankeschön eine Postkarte, auf der Scapa abgebildet ist. Ende November sollen die Spenden an das Tierheim in Bad Arolsen übergeben werden.

