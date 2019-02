Wer darf auf Gladenbachs größtem Volksfest im Sommer - dem Kirschenmarkt - den Autoscooter betreiben? Nach jahrelangem Streit wird nun gelost. Bewerber-Voraussetzung: Ihr Fahrbetrieb muss auf den vorgesehenen Platz passen. Und das müssen sie vorher beweisen.

"Ihr seid aber zeitig dran", sagt eine Frau, die gerade ihren Hund ausführt. "Ja, ist denn schon wieder Kirschenmarkt?", fragt ein Rentner. Auch Bianka Möller-Balzer von der Hauptverwaltung der Stadt Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) inspiziert das Autoscooter-Gestell auf dem Marktplatz genau.

Es geht auf 12 Uhr zu an diesem Dienstag, Zeit für die Entscheidung. "So, und?", fragt sie Walter Hartmann. "Passt oder passt nicht?"

Um diese Frage zu beantworten, ist Hartmann zusammen mit seinem Vater Eugen und einigen Hilfsarbeitern am Vorabend aus Wuppertal ins hessische Hinterland gekommen. Ebenfalls dabei war ihr Autoscooter, den sie im Juli auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt aufstellen wollen.

Kirschenkönigin zieht das Los

Dafür brauchen sie zwei Dinge: Erstens Glück, denn bald zieht die Kirschenkönigin aus einer Lostrommel den Betreiber, der beim traditionsreichen Volksfest dieses Jahr seinen Autoscooter fahren lassen darf. Bisher sind zwei dabei: Sascha Kalbfleisch aus Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) sowie Herbert Kreuser aus dem Gladenbacher Stadtteil Diedenshausen, der mit gleich zwei Scootern ins Rennen geht.

Zweitens brauchen die Hartmanns die Bestätigung von Bianka Möller-Balzer, dass auch ihre Boxauto-Bahn auf den engen Raum am hinteren Ende des Marktplatzes zwischen den Bäumen passt. Die anderen drei Scooter wurden schon getestet. Sie passen.

Einmal passte das Fahrgeschäft nicht

Am Morgen, gut vier Stunden vor Möller-Balzers Frage, hatten die Männer begonnen, den Autoscooter zur Probe aufzubauen, nur die Dachkonstruktion, ohne Fahrbahn und ohne Autos. 17 Meter ist das Geschäft breit, 32 lang. Es wird knapp, so viel ist schon klar. Mit Maßband und Richtschnur huschen die Arbeiter über den schattigen und eiskalten Platz, die Sonne hat es noch nicht über die umliegenden Hügel geschafft.

Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) schaut vorbei. Unter seiner Verwaltung wurde die Regelung mit dem Losverfahren getroffen, unter der Bedingung, dass die Fahrgeschäfte auch hinpassen. So kam es zu dem bundesweit wohl einmaligen Probeaufbau.

In der Vergangenheit wurde der Betreiber nach einem Kriterien-Katalog ausgewählt. Vor zwei Jahren hatte schon einmal ein Betreiber den Zuschlag erhalten, aber dann beim Aufbau festgestellt, dass das Fahrgeschäft zu groß war. Die Folge: Er musste Äste von den Bäumen absägen und konnte eine Front nicht ausklappen. "In eine solche Situation wollten wir als Stadt Gladenbach nicht mehr kommen", sagt Kremer.

"In den Schaustellerberuf wächst man rein"

Es war das einzige Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass niemand aus der Familie Kalbfleisch den Autoscooter auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt betrieben hat. Das sagt zumindest Sascha Kalbfleisch, der am Rand steht und die Aufbauarbeiten beobachtet. Der 45-Jährige ist Schausteller seitdem er 18 ist, den Familienbetrieb führt er in fünfter oder sechster Generation, so genau weiß er es nicht.

Bianka Möller-Balzer von der Stadtverwaltung misst genau nach. Bild © Bodo Weissenborn (hr)

In letzter Zeit aber macht es nicht mehr so viel Spaß, sagt Kalbfleisch, "mit dem ganzen Konkurrenzkampf". Den hat er seit einigen Jahren direkt hier in Gladenbach, seit Herbert Kreuser ebenfalls seine Boxautos beim Kirschenmarkt fahren lassen will. Kreuser hatte auch schon mehrmals gegen die Stadt Gladenbach geklagt, durch mehrere Instanzen bis zum Verwaltungsgerichtshof in Kassel und Oberlandesgericht in Frankfurt, mit wechselndem Erfolg.

"Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte"

Erst als die Stadt vergangenes Jahr in das Losprozedere einwilligte, zog Kreuser seine Klagen zurück. Sein Sohn Walter ist ebenfalls am Dienstagmorgen auf den Marktplatz gekommen und betrachtet das Klopfen und Hämmern. Er sagt über die Einigung: "Wir sind vor allem froh, dass jetzt Ruhe ist." Kalbfleisch dagegen findet: "Das Losverfahren ist das Schlechteste, was einem Geschäftsmann passieren kann." Man habe überhaupt keine Planungssicherheit mehr.

Und Eugen Hartmann, Walter Hartmanns Vater, sagt: "Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte." Der Gladenbacher Kirschenmarkt mit seinen rund 100.000 Besuchern in vier Tagen sei eine "herausragend gute Veranstaltung". Da gibt er gerne den vierstelligen Betrag aus, den ihn der Probeaufbau kostet, denn dafür kann er die nächsten acht Jahre am Losverfahren teilnehmen.

Es fehlt eine Stange

Vorausgesetzt, Bianka Möller-Balzer stimmt zu. Sie betrachtet das Fahrgeschäft von allen Seiten, macht Fotos, misst nach. Denn die Hartmanns haben eine Stange nicht dabei, die zum Aufbau gehört. Je nachdem, wie lang sie ist, passt der Scooter oder eben nicht. Schon jetzt hat es ordentlich in den Zweigen der umstehenden Bäume geknackt, als Hartmann die Dachkonstruktion nach oben fuhr. In schätzungsweise acht Metern Höhe haben sie die bunten Bilder und einige der insgesamt rund 40.000 Lampen mit Wolldecken gegen die nahen Äste abgepolstert.

Am Ende entscheidet Möller-Balzer: Wenn die Stange eine bestimmte Länge nicht überschreitet, passt der Scooter. Den Nachweis muss Hartmann noch erbringen. Jetzt baut er erstmal den Scooter wieder zusammen und macht ihn bereit für den Rücktransport nach Wuppertal. Es scheint, als habe man mal wieder eine gütliche Einigung gefunden in Gladenbach – aber der Konkurrenzkampf steigt.