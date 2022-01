Unbekannte haben auf einem Spielplatz in Obertshausen (Offenbach) Glasscherben im Sand vergraben.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, fanden sich die von Weingläsern stammenden Scherben unter anderem in einem Kriechtunnel sowie am Auslauf einer Rutsche. Die Beamten ermitteln wegen versuchter Körperverletzung und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.