Schaden: 40.000 Euro Scheune geht in Flammen auf

Eine Scheune ist in der Nacht zum Mittwoch in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) in Flammen aufgegangen.

Laut Polizei hatte ein Bewohner des benachbarten Hauses den Brand bemerkt. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro. Die Ursache war noch unklar.