Scheune in Flammen

Brand Scheune in Flammen

Eine Scheune in Knüllwald (Schwalm-Eder) ist am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten.

Die 20 mal 60 Meter große Scheune stand vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.