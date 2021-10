Scheune geht in Flammen auf

Feuerwehreinsatz in Nordhessen

Feuerwehreinsatz in Nordhessen Scheune geht in Flammen auf

Eine Scheune in Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg) ist am frühen Samstagmorgen in Brand geraten.

Wie die Polizei berichtete, stand die Scheune beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. In ihr wurden landwirtschaftliche Geräte, Heu und Stroh gelagert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.