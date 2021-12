Ein Brandstifter hat an einer Scheune in Ringgau (Werra-Meißner) einen Schaden von 25.000 Euro angerichtet.

Laut Polizei wurden zwei Anhänger und ein Mähdrescher beschädigt. Als der Landwirt am Mittwochmorgen kam, war das Feuer schon aus. Die Ermittler vermuten, dass der Brand an der abgelegenen Scheune in Renda am zwischen Samstag und Mittwoch gelegt wurde.