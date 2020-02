An der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ist ein Teil der Bauarbeiten abgeschlossen.

Ein 120 Meter langes und 2.000 Tonnen schweres Mittelstück ist am Donnerstagvormittag in Position gebracht worden, teilte die Verkehrsbehörde "Hessen Mobil" mit. Das Teil wurde mit einem Floß über den Rhein gezogen, sieben Meter angehoben und dann in den Neubau eingepasst. Die Arbeiten sollten schon am Mittwoch beendet werden, hatten sich aber wegen schlechten Wetters verzögert. Endgültig fertig sein soll die Brücke 2021.