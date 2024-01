Ein havariertes Schiff hat am Mittwochabend die Mainschleuse bei Mühlheim (Offenbach) blockiert.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte, war durch ein Riss in der Bordwand Wasser in den Maschinenraum und die Kajüte gelaufen. Die Feuerwehr habe Pumpen eingerichtet und eine Ölsperre aufgebaut. Verletzte gab es nicht.