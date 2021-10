Ein mit 700 Tonnen Natronlauge beladenes Tankschiff hat auf dem Main bei Rüsselsheim eine Fahrwassertonne erfasst.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde durch die Kollision am Mittwochabend die Tonne in die Schiffsschraube gezogen und riss ab. Die Kette der Tonne verfing sich und musste durch Taucher entfernt werden.Verletzt wurde niemand.