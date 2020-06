Eine ausgebüxte Schildkröte ist von einer Passantin in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) entdeckt und bei der Polizei abgegeben worden.

Eine ausgebüxte Schildkröte ist von einer Passantin in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) entdeckt und bei der Polizei abgegeben worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde nach einem Aufruf die Besitzerin des 70 Jahre alten Reptils gefunden. Sie werde das Tier, das inzwischen in einem Tierheim untergebracht wurde, wieder abholen.