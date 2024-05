Eine Schildkröte hat mindestens drei Spuren der A661 überquert und ist dabei unverletzt geblieben.

Wie die Polizei Montag mitteilte, meldeten Zeugen am Sonntagmorgen das Tier in Höhe Frankfurt-Heddernheim. Als eine Streife eintraf, hielt ein Autofahrer das Tier in der Hand, der auf der Standspur gehalten hatte. Es kam in ein Tierheim.