Tragischer Unfall im Frankfurter Bahnhofsviertel: Bei Aufräumarbeiten wird ein Mann vom Greifarm eines Müllfahrzeugs hochgehoben und schwer verletzt. Der Obdachlose war in eine am Straßenrand liegende Matte eingewickelt.

Zweimal pro Woche reinigt das Frankfurter Entsorgungsunternehmen FES die Straßen im Bahnhofsviertel. Matratzen und Bretter, Spritzen und Glasscherben landen dann in einem Müllfahrzeug, das die Gegenstände mit einer elektrischen Schaufel aufsammelt. Gesehen haben die Mitarbeiter schon viel. Doch was am Dienstagmittag geschah, sei noch nie passiert, sagte ein FES-Sprecher zu hessenschau.de.

Als die Reinigungskräfte in der Moselstraße mit dem Greifarm eine am Straßenrand liegende Schaumstoffmatte in den Lkw heben wollten, befand sich darin eingewickelt ein Mann. Offenbar handelte es sich um einen Obdachlosen, der sich auf der Matte schlafen gelegt hatte. Das vermutet die Polizei. Seine Identität ist noch nicht bekannt.

Mitarbeiter erlitten Schock

Der Mann sei bewusstlos gewesen und habe schwere innere Verletzungen erlitten, die er sich wahrscheinlich beim Aufgreifen mit der spitzen Schaufel zuzog, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei der FES zeigte man sich schockiert über den Unfall: "Der Mann lebt, das ist das Wichtigste", sagte der Sprecher. "Wir machen uns große Sorgen und hoffen auf Entwarnung." Die beiden Mitarbeiter der FES, die den Mann aufgegriffen hatten, erlitten einen Schock und mussten ebenfalls zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.