Schlange in Dillenburger City

Ungiftige Königsnatter Schlange in Dillenburger City

Passanten haben in der Fußgängerzone in Dillenburg (Lahn-Dill) eine Königsnatter entdeckt.

Die ungiftige Schlange hatte sich am Mittwochmorgen in einen Lichtschacht verkrochen. Die Polizei geht davon aus, dass das etwa 70 Zentimeter lange Tier seinem Halter entkommen ist oder ausgesetzt wurde. Die Natter wurde in den Uckersdorfer Wildpark gebracht.