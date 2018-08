Schlangen-Alarm in Frankfurter Kita

Auf dem Außengelände einer Frankfurter Kita sind mehrere Schlangenbabys gefunden worden. Wie die Tiere dorthin kamen, ist unbekannt. Jetzt haben sie ein neues Zuhause.

Helle Aufregung in einer Frankfurter Kindertageseinrichtung: Eine Frau, die am Dienstagvormittag an der Einrichtung im Stadtteil Dornbusch vorbeilief, entdeckte eine kleine Schlange auf dem Bürgersteig. Sofort verständigte die Frau die Mitarbeiter der Kita.

"Einige Kollegen sind dann mit einer Kiste rausgegangen und fanden dort immer mehr Schlangenbabys", erzählte eine Mitarbeiterin der städtischen Einrichtung hessenschau.de. Daraufhin hätten sie die Feuerwehr und die Tierrettung informiert.

Tiere schleichen im Außenbereich herum

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden auch gleich weiter fündig. Ungefähr zehn Schlangenbabys seien im Außenbereich der Kita gefunden und eingesammelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Vermutlich erst vor kurzem geschlüpft: Eine Boa Constrictor, die sich in Frankfurt in eine Kita verirrt hat. Bild © Jens Pflüger (hr)

"Die etwa 30 Zentimeter langen und etwa einen Finger dicken Baby-Schlangen stammen sehr wahrscheinlich aus dem Wurf einer Boa Constrictor", so der Sprecher. Vermutlich seien sie erst vor kurzem geschlüpft und dann aus den Luftlöchern eines Terrariums entwichen.

Eine Boa Constrictor sei nicht melde- oder anzeigepflichtig. "Diese Schlangenart ist ungiftig und für Menschen ungefährlich", sagte der Feuerwehrsprecher. Jeder könne sie zu Hause halten.

"Kinder hatten keine Angst"

Eines der Reptilien konnten die Kinder dann auch aus der Nähe bestaunen. "Eine Kollegin durfte eine Schlange auf die Hand nehmen und hat sie den Kindern gezeigt", erzählte die Kita-Mitarbeiterin. Angst hätten die Kinder nicht gehabt - im Gegenteil: Sie seien sehr interessiert gewesen.

Die Aufregung sei nur von kurzer Dauer gewesen. Nach etwa einer Stunde war das Außengelände abgesucht und konnte für die Kinder wieder freigegeben werden.

Schlangen jetzt im Zoo

Die Boa-Babys wurden einem Schlangenexperten übergeben, der sie in den Frankfurter Zoo brachte. Wer ihr eigentlicher Besitzer ist, könne vorerst nicht ermittelt werden.

