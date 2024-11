Schlangestehen in Frankfurt Das Geschäft um die Dubai-Schokolade

Schlangestehen in Frankfurt

Stundenlang in einer Warteschlange in der Kälte stehen - für eine Tafel Schokolade: In Frankfurt hat ein Hersteller viele Menschen zu einem Sonderverkauf gelockt. Manche reisten dafür weit an, andere schüttelten eher den Kopf.

Lange Warteschlange für die Dubai-Schokolade in Frankfurt

Lange Warteschlange für die Dubai-Schokolade in Frankfurt Bild © hr/Tobias Weiler-Mattes

Manch einer, der in der Frankfurter Kaiserstraße unterwegs ist, blickt ungläubig zu dem Menschenauflauf vor dem Schokoladengeschäft. Dort geht es an diesem Dienstagmorgen nicht um irgendeine Schokolade: Heute hält der Hype-Train um die sogenannte Dubai-Schokolade in Frankfurt. Einsteigen wollen immerhin mehr als hundert Menschen, die nun vor dem Lindt-Store ausharren.

Songül aus Mainz, die dort vorbeikommt, kann das nicht nachvollziehen: "Ich würde mich never in so eine Schlange stellen," sagt sie. "Für meine Familie vielleicht, aber nicht für Schokolade."

Audiobeitrag Bild © hr/Tobias Weiler-Mattes | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

"Ich muss die probieren. Es geht nicht anders."

Maria aus Frankfurt würde ihr da widersprechen: Seit 6 Uhr wartet die 29-Jährige in der Kälte. "Die Schokolade ist limitiert - ich muss die probieren," sagt sie. "Es geht nicht anders." Auch die 24-jährige Anna aus Frankfurt spricht von einem einmaligen Ereignis. "Es passiert nicht alle Tage, deshalb stehen wir gerne an."

Das Objekt der Begierde ist eine Schokoladentafel, gefüllt mit sogenanntem Engelshaar - feinen, gerösteten Teigfäden - und Pistaziencreme. In den sozialen Netzwerken gibt es seit Wochen einen Hype um die Dubai-Schokolade - davon will nun auch der Schokoladenhersteller Lindt profitieren. Er verkauft eine eigene Dubai-Schokolade in limitierter Stückzahl.

Anna, Jerome, Maria und Dogukan (v.l.n.r.) in der Warteschlange Bild © Julius Tamm (hr)

Dubai-Schokolade wird für viel Geld im Internet angeboten

Das hat auch Jerome, der eigentlich in Düsseldorf lebt, nach Frankfurt gelockt: "Die Dubai-Schokolade wollte ich schon immer mal probieren", erklärt der 23-Jährige. Auch er hat sich in der Schlange die halbe Nacht um die Ohren gehauen - trotz Kälte: "Ich habe zwei Pullis, zwei T-Shirts und warme Arbeitsschuhe an," sagt er.

Um 10 Uhr öffnet die Boutique - wer bis dahin durchgehalten hat, kann eine der 1.000 limitierten Tafeln Dubai-Schokolade zum Preis von 15 Euro kaufen. Für manche der Käufer ist das ein Investment, das sich schnell auszahlen soll.

Nach ähnlichen Aktionen in Berlin und Düsseldorf tauchte die Dubai-Schokolade vermehrt auf den Internet-Marktplätzen wie Ebay auf. Dort wurde die 150-Gramm-Tafel für einen Preis von bis zu 250 Euro angeboten, wie der WDR berichtete.