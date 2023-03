Die Meteorologen sagen für die kommenden Tage viel Regen voraus. Das wirkt sich auf die Baustelle am Darmstädter Kreuz aus.

Dort sollte am Wochenende neuer Asphalt auf der neuen Überführung der A5 über die A67 verlegt werden, was eine Vollsperrung zur Folge gehabt hätte. Dazu müsste es trocken sein. Am Mittwoch meldete Hessen Mobil: Die Arbeiten werden verschoben.