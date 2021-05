Aus einer alten Mauer am Alsbacher Schloss in alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) ist am Donnerstag ein Stück herausgebrochen und hat ein Kaninchengehege unter sich begraben.

Sechs Tiere kamen dabei ums Leben, sechs konnten gerettet werden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Der beteich um die eingestürzte Mauer ist weiträumig abgesperrt. Eine Begehung soll nun Aufschluss über die Ursache des Einsturzes an der mehrere hundert Jahre alten Mauer geben.