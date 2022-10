Hoher Schaden bei Supermarkt-Brand in Schlüchtern

Ein Feuer in einem Einkaufsmarkt hat im osthessischen Schlüchtern einen hohen Schaden verursacht. Es brannte im Innen- und Außenbereich.

Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz in einem Supermarkt in Schlüchtern (Main-Kinzig): Das Feuer entstand laut Polizei gegen 2 Uhr. Wie ein Sprecher am Samstag weiter berichtete, brannte es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Marktes. Es seien Mobiliar und Gerätschaften beschädigt worden. Im Markt befindet sich eine Bäcker-Filiale mit Außenbereich.

Schäden durch Feuer, Rauch und Löschwasser

Es entstand ein Sachschaden von rund 100.00 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Der Markt müsse erst einmal geschlossen bleiben, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Grund seien die Brand- und Rauchschäden sowie die ausgelöste Sprinkleranlage. Der Brandrauch sei durch den gesamten Einkaufsmarkt gezogen.

Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.