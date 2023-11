Die Landschaft am Großen Feldberg im Taunus zeigte sich am Samstag winterlich mit Schnee und Raureif.

Die Landschaft am Großen Feldberg im Taunus zeigte sich am Samstag winterlich mit Schnee und Raureif. Bild © picture-alliance/dpa

Schnee auch in tieferen Lagen zum Wochenstart möglich

Nachdem es in den höheren Lagen bereits winterlich weiß wurde, könnte es zum Wochenbeginn in Hessen ersten Schnee in tieferen Lagen geben. Aber auch viel Regen ist angekündigt.

Schon einige Tage vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember ist Hessen zumindest gefühlt im Winter angekommen: Die Temperaturen sind überall in den einstelligen Bereich gesunken, in höheren Lagen liegt der erste Schnee.

Die hr-Webcams in Willingen, auf der Wasserkuppe und in Bad Sooden-Allendorf zeigen verschneite Landschaften und Dächer, die in den kommenden Tagen noch weiß bleiben dürften.

"Es gibt noch Nachschub", sagte hr-Meteorologe Tim Staeger mit Blick auf den angekündigten Niederschlag bei den kalten Temperaturen. Mit rund 3 bis 5 Grad kälteren Luftmassen als im langjährigen Mittel sei es für die Jahreszeit in der kommenden Woche allerdings "fast schon wieder zu kühl", sagte er.

Schneeregen und Schnee auch in tieferen Lagen möglich

Für das Bergland bedeutet das laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD), dass es am Montag durchgehend schneien wird. In tieferen Lagen sei mit Regen, Schneeregen und teilweise Schneefall bei Temperaturen bis maximal 4 Grad zu rechnen.

Auch für Dienstag erwarten die Meteorologen vielerorts Schnee und Schneeregen bei leicht sinkenden Temperaturen auf 0 Grad in Nordhessen und 3 Grad in Südhessen. In Hochlagen sei Dauerfrost möglich. In der Nacht kühlt es laut Vorhersage weiter auf bis zu minus 5 Grad ab.

Im Norden Hessens bleibt es auch am Mittwoch bewölkt und bedeckt, mit Schneeregen und Schnee. Im Süden bleibt es dagegen trocken, und die Wolken lockern auf.

Salz für freie Straßen auf Lager

Hessens Straßenmeistereien sind nach Angaben der zuständigen Behörde Hessen Mobil gut vorbereitet - mit 1.000 Mitarbeitenden im Winterdienst sowie 90.000 Tonnen Salz, die für freie Straßen sorgen sollen.