Schnee und Eis haben für extreme Behinderungen auf den Autobahnen A4, A5 und A7 gesorgt. Der Frankfurter Flughafen ist von einem Normalbetrieb weit entfernt. Und zahlreiche Schulen bleiben weiter zu.

Videobeitrag Video Festgefahrene Lkw auf Autobahnen in Osthessen Video Lastwagen im Stau auf einer Autobahn in Osthessen Bild © NonstopNews Ende des Videobeitrags

In der Nacht ging auf den Autobahnen im Nordosten Hessens zwischenzeitlich nichts mehr: Wie die Polizei mitteilte, blockierten bei Glatteis und Schnee viele Lastwagen die Fahrbahnen der A4, A5 und A7. Auch am Morgen konnten laut Polizei viele durch die vereiste Fahrbahn nicht weiterfahren. Die Situation sei "sehr problematisch".

Viele Lkw-Fahrer hätten trotz der Wetterlage versucht, in Steigungslagen auf schneeglatter Fahrbahn andere Lkw zu überholen und hätten sich dabei festgefahren. Durch die teils querstehenden Lkw wurde der nachfolgende Verkehr blockiert.

Rund um das Hattenbacher- und Kirchheimer Dreieck standen seit dem Abend viele Autofahrer und Autofahrerinnen im Stau und mussten bei der Kälte ausharren. Der Verkehr staute sich teils auf 30 Kilometer. Laut Polizei blieben auch vermehrt Autos liegen, weil ihnen im Stau der Sprit ausging.

Rettungskräfte waren auf den betroffenen Autobahnen die ganze Nacht im Einsatz Bild © osthessen-news.de

Die Rettungsleitstelle Bad Hersfeld richtete ein Notfallmanagement für die A7 und die A4 ein. Hilfsorganisationen wie das Rotes Kreuz und das Technische Hilfswerk brachten den steckengebliebenen Fahrern und Fahrerinnen Benzin, Decken und warme Getränke. Auf der A4 nahe des Kirchheimer Dreiecks sind die Fahrbahnen wieder freigegeben worden, es gab dort am Morgen aber noch immer Stau und nur schwieriges Vorankommen, wie die hr-Verkehrsredaktion meldete.

Warnung vor Schnee und Glätte

Nachdem Eisregen und Schneefall in Hessen bereits am Mittwoch zu Beeinträchtigungen geführt haben, bleibt die Lage auch am Donnerstag angespannt. Der Deutsche Wetterdienst warnte im Süden und Osten des Landes weiterhin gebietsweise vor Schneefall und Glätte.

Flughafen: "Zahlreiche" Ausfälle auch am Donnerstag

Am Flughafen Frankfurt sind am Donnerstag nach Angaben eines Fraport-Sprechers weiter Einschränkungen zu erwarten – es werden "zahlreiche" Flugausfälle erwartet. An Deutschlands größtem Flughafen waren wegen Eisregens am Mittwoch die Flugzeugstarts zeitweilig ausgesetzt worden. Ab dem Nachmittag konnten vereinzelte Maschinen wieder abheben.

Für Donnerstag bat der Airport die Fluggäste weiterhin, ihren Flugstatus vor Anreise auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen. Auch solle ausreichend Zeit für die Anreise eingeplant werden. "Sollte Ihr Flug gestrichen sein, kommen Sie bitte nicht an den Flughafen", hieß es am Mittwochabend auf der Webseite des Airports.

Weiter Schulausfälle in Hessen

Wegen der Witterungsbedingungen ist auch am Donnerstag wie bereits am Mittwoch in einigen Landkreisen mit Schulausfällen zu rechnen. So meldeten etwa der Lahn-Dill-Kreis und der Landkreis Limburg-Weilburg, dass für die Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht angeboten werde.

Auch im Landkreis Gießen und im Vogelsbergkreis besteht keine Präsenzpflicht. Der Werra-Meißner-Kreis empfahl Schulen den Distanzunterricht. Zahlreiche Schulen im Main-Kinzig-Kreis sagten nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises ebenfalls den Präsenzunterricht am Donnerstag ab.

