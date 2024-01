Das Wetter wird brisant: Am Mittwoch ringen in Hessen Kalt- und Warmluft miteinander - und in der Mitte und im Süden droht Eisregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor "Eispanzern".

Videobeitrag Video Schnee, Eisregen und Blitzeis: Hessen droht Verkehrschaos Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Tief "Gertrud" steuert auf Hessen zu und hat schon jetzt zahlreiche Wetterwarnungen ausgelöst: Am Mittwoch drohen heftiger Schneefall im Norden und vor allem Eisregen in der Mitte und im Süden Hessens. "Ein Kaltluftgebiet im Norden und ein Warmluftgebiet im Süden ringen miteinander", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Wirklich gefährlich werde es dort, wo die beiden Gebiete aufeinander treffen. "Dort droht Eisregen."

Dieser Streifen wird sich quer durch Hessen ziehen - wo genau, lässt sich allerdings nicht vorhersagen. Möglicherweise verlaufe die Grenze nördlich von Frankfurt, sagt Staeger.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee

Los geht es Mittwoch früh, wenn Schneewolken von Südwesten her nach Hessen ziehen. Vor allem in Mittel- und Nordhessen dürfte es ordentlich schneien. Im Westerwald, aber auch im Rheingau und im Taunus sind bis zu 40 Zentimetern Neuschnee drin. "Aber der Schnee ist das kleinste Problem", meint Staeger. "Gefährlich wird der Eisregen."

Dort, wo der Schnee im Laufe des Vormittags in Regen übergehe, könnten sich die Tropfen wegen der kälteren Luftmassen am Boden in Eisklümpchen verwandeln - mit allen Folgen, die das für den Verkehr mit sich bringt. Mancherorts ist auch Blitzeis denkbar, also Regen, der auf dem kalten Boden gefriert. "Es kann eine gefährliche Eisschicht entstehen", sagt der hr-Meteorologe.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht sogar von "erheblichen Eispanzern", die sich auf den Straßen bilden könnten. "Für Auto- und Radfahrer, aber auch für Fußgänger kann es gefährlich glatt werden", warnt Staeger.

Auch Fußgänger könnten ins Rutschen kommen. (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa

Zahlreiche Schulen kündigten bereits vorsorglich an, dass am Mittwoch kein Präsenzunterricht stattfinden wird. In dieser Übersicht sammeln wir bestätigte Schulausfälle in Hessen.

Beeinträchtigung bei Bahn- und Flugverkehr

Staeger rechnet auch im Bahn- und Flugverkehr mit Beeinträchtigungen. So könnten entlang der Bahnstrecken Oberleitungen einfrieren. Die Deutsche Bahn teilte in ihrer App mit, Fahrgäste, die ihre für Mittwoch geplante Reise aufgrund der Wettersituation verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem anderen Zeitpunkt nutzen.

Die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Paris war bereits am Dienstag wegen des Winterwetters in Frankreich beeinträchtigt. Wie die Bahn mitteilte, komme es auch am Mittwoch zu Ausfällen. Fahrgäste mit einem internationalen Ticket könnten ihre für Dienstag oder Mittwoch geplante Reise aufgrund der Beeinträchtigung zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die TGV auf der Strecke führen planmäßig.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Auch der Frankfurter Fluhafen erwartet Beeinträchtigungen und zahlreiche Flugausfälle. Den ganzen Mittwoch und auch noch am Donnerstag könne nur ein stark eingeschränkter Flugverkehr stattfinden, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mit.

Passagiere sollten sich über ihre Flüge informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen kommen. Für Mittwoch sind am größten deutschen Flughafen rund 1.030 Flugbewegungen geplant. Die Airlines streichen bei Unwetterwarnungen schon am Vortag ihr Programm zusammen.

Milderung in der neuen Woche

Am frühen Donnerstagmorgen schiebt sich die Kaltluft aus dem Norden langsam in Richtung Süden - das Ringen zwischen Kalt und Warm geht weiter. Und damit bleibt in der Mitte der beiden Gebiete die Gefahr von Eisregen bestehen. Später geht der Regen im Süden dann auch in Schnee über, bis die Niederschläge im Tagesverlauf nachlassen. Hessenweit wird es dann freundlich bei Höchstwerten zwischen -3 und 2 Grad.

"Zumindest bis über das Wochenende geht es relativ kalt weiter", sagt Staeger. Es bleibe erst mal auch temperaturmäßig winterlich. In der neuen Woche sei Milderung in Sicht. Wie viel milder es wird, sei aber noch unklar. "Voraussichtlich heißt es dann vorübergehend 'Winter ade'."

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen