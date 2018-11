Der erste größere Schneefall in diesem Herbst sorgt in weiten Teilen Hessens für glatte Straßen. Autofahren wird vielerorts zur Rutschpartie.

In Osthessen gab es am Dienstag mehrere Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Straßen. Auf einer Bundesstraße bei Poppenhausen (Fulda) kam eine Autofahrerin am Nachmittag ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Wagen zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt, wie die Polizei hessenschau.de mitteilte. Der Abschnitt der B458 wurde vorübergehend gesperrt.

Andernorts in Osthessen sei es zunächst bei Blechschäden geblieben, sagte eine Polizeisprecherin in Fulda. Zu Behinderungen kam es auch wegen querstehender Lkws: So blockierten Lastwagen am Nachmittag eine Landstraße zwischen Tann (Rhön) und Knottenhof.

Linienbusse fallen aus

Im Vogelsbergkreis schneite es so stark, dass mehrere Linienbusse nicht mehr fahren konnten. Es kam zu Ausfällen und teils starken Verspätungen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete. Auch in den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Gießen kam der Busverkehr nach starkem Schneefall zeitweise zum Erliegen.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf krachte es laut Polizei innerhalb von 20 Minuten gleich vier Mal: In einem Fall rutschte ein Auto mit Sommerreifen in einen Graben.

Mehrere Verletzte in Nordhessen

Auch in Nordhessen vermeldete die Polizei zahlreiche Unfälle: Auf glatten Straßen rutschten Autofahrer von der Fahrbahn, landeten im Straßengraben oder stießen mit anderen Autos zusammen. Allein die Beamten in Kassel zählten im Laufe des Nachmittags mindestens zwölf witterungsbedingte Unfälle. Einige Autofahrer wurden dabei verletzt, zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Unfälle wurden auch aus den Kreisen Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner gemeldet. Lkw-Fahrern wurde empfohlen, wegen der Straßenglätte Haltebuchten anzusteuern.

In der Region rund um Kassel fiel der Schnee auch in Tälern, blieb aber oftmals nicht liegen. In höheren Lagen bildete sich teilweise eine Schneedecke.

Der ADAC Hessen-Thüringen mahnte eine angemessene Fahrweise an. "Auch sollten Autofahrer beispielsweise darauf achten, dass Winterreifen aufgezogen sind und ausreichend Frostschutzmittel aufgefüllt ist", sagte ein Sprecher.

Ab Mittwoch wieder ruhiges Herbstwetter

Nach dem kurzen Intermezzo sind die weißen Flocken bald wieder passé. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es nach Angaben der hr-Wetterredaktion trocken. Bei Tiefstwerten von 1 bis -5 Grad können die Straßen aber weiter glatt sein.

"Es kehrt am Mittwoch wieder ruhiges Herbstwetter ein", sagte hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Vielfach wird es stark bewölkt oder neblig-trüb sein, bei Höchstwerten zwischen 1 und 7 Grad. So geht es voraussichtlich bis zum Freitag weiter. Am Samstag fällt dann zeitweise Regen und im Bergland kann es laut Behrendt wieder schneien.

