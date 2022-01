Lastwagen stehen quer, Räumdienste kommen nicht durch: Auf der A3 zwischen Wiesbaden und Limburg steht der Verkehr seit dem frühen Morgen immer wieder still. Der heftige Schneefall führte auch in anderen Regionen zu Staus und Unfällen.

Seit dem frühen Samstagmorgen herrscht auf der A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Limburg ein Verkehrschaos: Immer wieder fahren sich Lastwagen fest und blockieren die Fahrbahn. Die Lage sei unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen der querstehenden Lkw und des Schneefalls kämen die Räumfahrzeuge vor allem in den Steigungsbereichen kaum durch.

Sowohl in Richtung Köln als auch in Richtung Frankfurt staute sich der Verkehr dadurch zwischenzeitlich auf 15 bis 20 Kilometern. Autofahrerinnen und -fahrern empfahl die Polizei, die A3 möglichst weiträumig zu umfahren.

Stau auch auf A5

Auch auf der A5 zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Friedberg sorgten Schnee und Glätte am Morgen für massive Probleme. In der Nacht sei der Verkehr in Richtung Kassel zum Erliegen gekommen, meldete die Polizei. Auch am Morgen staute es sich noch auf mehreren Kilometern.

Trotz der schwierigen Straßenverhältnisse berichtete die Polizei zunächst von wenigen Unfällen, meist blieb es bei Blechschäden. Auf der B38 bei Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) geriet ein Autofahrer laut Polizei auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem weiteren Pkw zusammen zusammen. Zwei der Mitfahrer wurden verletzt.

Neuer Schnee in Sicht

Vor allem in der Mitte Hessens und im Westen hat es in der Nacht kräftig geschneit. Nach einer kurzen Pause soll schon am Abend und in der Nacht neuer Schnee fallen, in tieferen Lagen kann es regnen. Im Laufe des Sonntags lassen die Schnee- und Regenschauer nach, bei bis zu sechs Grad gibt es neben vielen Wolken ab und an ein bisschen Sonne.