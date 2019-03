Auf Sturmtief Eberhard folgen Schnee und Glätte und sorgen im Berufsverkehr für Probleme. Auf der A5 stehen Lastwagen quer, die Streudienste sind im Dauereinsatz. An zwei Schulen fällt der Unterricht aus.

Sturmtief Eberhard war am Sonntag mit orkanartigen Böen über Hessen gefegt und hatte mancherorts Schäden verursacht. Auf den Sturm folgte am frühen Montagmorgen ein breites Regenband, das von West nach Ost über Hessen zieht und Regen, Schnee und Graupelschauer mitbringt.

Bereits am frühen Morgen setzte in Mittelhessen Schneefall ein. Auf der A5 stellten sich bei Alsfeld auf schneeglatter Fahrbahn mehrere Lastwagen quer. Zwischen Hattenbacher Dreieck und Alsfeld-Ost landete ein Laster im Graben. Auch auf der A45 zwischen Dillenburg und Haiger hatten mehrere Lastwagen Probleme mit dem Schneefall. Auf der A5 Kassel in Richtung Frankfurt stockte der Verkehr zwischen dem Gambacher Kreuz und Friedberg auf einer Länge von 14 Kilometern.

Hessen Mobil hatte am Morgen angeordnet, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf der A3, A4, A5, A7, A44 und A49 in Nord- und Mittelhessen wegen der Witterungsverhältnisse nur den rechten Fahrstreifen benutzen dürfen. Die Benutzung der anderen Fahrstreifen ist dort für diese Fahrzeuge bis auf Weiteres nicht erlaubt.

Die Polizei Osthessen warnt vor glatten Straßen. Bild © Polizei Osthessen

Schon in der Nacht kam es auf der A66 bei Bad Soden-Salmünster zu einem Glätteunfall. Ein Fahrer verlor bei hoher Geschwindigkeit auf glatter Straße die Kontrolle über sein Auto und schleuderte von der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

In Bensheim deckte der Sturm das Flachdach der Karl-Kübel-Schule ab. Bild © Strieder

Als Folge des Sturmtiefs fällt in Wolfhagen-Wenigenhasungen an der Erpetalschule der Unterricht aus. In Bensheim hatte "Eberhard" am Sonntag das Flachdach der Karl-Kübel-Schule abgedeckt - auch hier fällt deshalb der Unterricht aus. Die Abiturprüfungen finden aber statt.

Sendung: hr-iNFO, 11.03.2019, 8:00 Uhr