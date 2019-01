Wegen schlechter Sicht und Glätte hat es auf Hessens Straßen am Mittwoch gleich mehrfach gekracht. Eine Besserung des Wetters ist erst einmal nicht in Sicht, es bleibt winterlich.

Nasskaltes Wetter, dichte Wolken und zeitweise Schnee hat Tief "Oskar" am Mittwoch Hessen beschert. Im Laufe des Tages kam es nach Angaben der Polizei in West-, Südost- und Mittelhessen zu Glätteunfällen.

So stieß in Offenbach bei Glätte ein Auto mit einem Linienbus zusammen, die Autofahrerin erlitt eine Knieprellung. Ein anderer Bus schlitterte gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand.

Zwei Verletzte am Feldberg

Auch im Hochtaunuskreis und in der Wetterau kam es zu Glätteunfällen. In Altenstadt wurde eine 43-Jährige beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Kleintransporter leicht verletzt. Bei anderen Unfällen blieb es nach Polizeiangaben bei Sachschäden.

Am Mittag war die Zufahrtsstraße zum Feldberg im Taunus der Feuerwehr zufolge zeitweise gesperrt. Zwei Autos waren zusammengeprallt, die beiden Fahrer und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Im Untertaunus verspäteten sich nach offiziellen Angaben zahlreiche Busse. Einige Haltestellen konnten zeitweise nicht angefahren werden, unter anderem in der Nähe des Feldbergs.

"Oskar" gibt weiter Vollgas

Winterlich bleibt es auch in den kommenden Tagen. Am Donnerstag sorgt Tief "Oskar" weiter für frischen Schnee in Teilen Hessens - Pendler müssen laut hr-Wetterredaktion im Berufsverkehr mit glatten Straßen rechnen. Die Höchstwerte am Donnerstag liegen zwischen -2 Grad in der Rhön und 3 Grad in Südhessen. Im Bergland herrscht oberhalb etwa 300 bis 400 Metern Dauerfrost. Auf den Bergen werden -4 Grad in der Rhön und -1 Grad im Odenwald erwartet.

Danach sorgt Tief "Pirmin" mit seiner Warmfront in der Nacht zum Freitag und am Freitag für weitere Schneefälle im hessischen Bergland. Durch einen Schwall milderer Meeresluft gehen diese laut Vorhersage zum Teil in Regen über. Dabei kommt es neben der Schneeglätte gebietsweise auch zu gefährlichem Glatteis.

Glättegefahr besteht voraussichtlich auch am Wochenende. Weitere Niederschläge werden erwartet, die bei sinkender Schneefallgrenze bis in tiefere Lagen als Schnee fallen können.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter, 30.01.19, 19.15 Uhr