Schnee und Glätte haben vor allem in Nordhessen zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Bei Bad Arolsen stieß ein Auto mit einem Linienbus zusammen. Die Skigebiete öffnen zum Wochenende wieder ihre Pisten.

Der Winter ist zurück mit Schnee, glatten Straßen - und Verkehrsunfällen: Bisher habe es rund 120 Unfälle gegeben, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstagnachmittag mit.

Meist Blechschäden

Meist sei es bei Blechschäden geblieben, allerdings habe es bei rund zehn Unfällen Verletzte gegeben, unter ihnen zwei Schwerverletzte. Eine von ihnen habe in einem Auto gesessen, das bei Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) gegen 10 Uhr mit einem Linienbus ohne Fahrgäste zusammengestoßen war.

Ein anderer Unfall auf der A44 in Richtung Dortmund führte laut Polizei am Donnerstagmittag zu einer rund einstündigen Sperrung der Autobahn:

Zwischen Zierenberg und Breuna im Kreis Kassel sei ein Lkw-Fahrer beim Ausscheren auf ein vorausfahrendes Auto gefahren. Das Auto sei daraufhin gegen einen weiteren Lkw geschleudert. Die beiden Auto-Insassen sowie einer der Lkw-Fahrer seien verletzt worden.

Skibetrieb startet wieder

Mit dem Kälteeinbruch kann zum Wochenende aber auch der Wintersport in Hessen wieder starten. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mussten die Skibetreiber aufgrund des milden Wetters die Pisten schließen.

Auf der Wasserkuppe (Fulda) beginne der Skibetrieb am Freitagmittag, sagte der Betriebsleiter der Ski- und Rodelarena, Florian Heitmann. Nun könnten sich die Besucher auf zehn Zentimeter Naturschnee und zwanzig Zentimeter Kunstschnee freuen.

Im nordhessischen Skigebiet Willingen (Waldeck-Frankenberg) öffnen am Samstag aller Voraussicht nach die Pisten, die seit zwei Wochen geschlossen sind. Seit Dienstagabend laufen wieder die Schneekanonen, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Ob es eine üppige Schneedecke geben werde, sei noch unklar. Zwar falle den gesamten Tag über Schnee, jedoch zu Plusgraden. Unentschlossene Wintersportler können jedoch auch ins benachbarten Winterberg im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) fahren - dort sollen am Wochenende bis zu 70 Skilifte laufen.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Winter-Landschaft auf dem Feldberg

Auch auf dem Feldberg im Taunus schneite es, wie hessenschau.de-Nutzerin Meike Ochel aus Glashütten (Hochtaunus) am Donnerstag berichtete. Zum Beweis schickte sie ein Foto vom Plateau an den "Hessen am Morgen"-Ticker.

Weitere Schneeschauer soll es laut der hr-Wetterredaktion in einigen Regionen Hessens schon am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag geben.

Schnee auf dem Feldberg-Plateau im Taunus Bild © Meike Ochel

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars