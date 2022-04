Schnee und Eis haben in der Nacht zum Samstag zu zahlreichen Unfällen geführt. Bei Niedernhausen stieß eine Autofahrerin mit einem Linienbus zusammen. Auf der A4 kamen nicht einmal die Räumfahrzeuge durch.

Schnee und Eis haben in der Nacht zum Samstag mehr als 250 Unfälle in Hessen ausgelöst. Vor allem in Osthessen sorgten die winterlichen Verhältnisse für Probleme, die Polizei zählte allein etwa um Fulda rund 100 Unfälle. Autos kamen von der Straße ab oder stießen mit anderen Fahrzeugen zusammen. Schwer verletzt wurde niemand, meist blieb es bei Blechschäden.

Vollsperrung auf der A4

Auf der A4 zwischen Bad Hersfeld und Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) blieben immer wieder Lkw liegen oder stellten sich quer. Der Verkehr kam am frühen Samstagmorgen für über vier Stunden zum Erliegen, zeitweise musste die Autobahn in Richtung Osten sogar gesperrt werden.

Der Verkehr staute sich in der Spitze auf bis zu zehn Kilometer. Auch die Streufahrzeuge kamen nicht durch und mussten von der Polizei über die Gegenfahrbahn geleitet werden. Seit 6 Uhr läuft der Verkehr wieder.

Auto stößt mit Linienbus zusammen

Auch in den Höhenlagen des Taunus kam es wegen des Schneefalls zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Auf der L3274 bei Niedernhausen-Engenhahn (Rheingau-Taunus) geriet am Freitagabend eine 76 Jahre alte Fahrerin auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Linienbus zusammen. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die 32 Jahre alte Fahrerin des Linienbusses sowie ein 18 Jahre alter Fahrgast wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Strecke insgesamt drei Stunden voll gesperrt.

Insgesamt meldete die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis 14 Unfälle mit einem Gesamtschaden von 93.000 Euro. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Laut Polizei waren einige Autofahrer bereits mit Sommerreifen unterwegs.

Der April bleibt erst einmal frostig

Am Samstag fällt tagsüber noch etwas Schnee oder Schneeregen. Besonders auf Nebenstrecken und in den Höhenlagen sind noch Straßen gesperrt, weil Bäume unter der Last des Schnees umgefallen sind. Die Polizei bitte die Autofahrer, sich dem Wetter anzupassen.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf -2 Grad im Rheingau und bis zu -10 Grad in Nord- und Osthessen. Autofahrer müssen sich weiter auf glatte Straßen einstellen. Am Sonntag wird die Sonne sich immer häufiger durch die Wolkendecke schieben, am Montag könnten die Temperaturen in Südhessen schon wieder in den zweistelligen Bereich kommen. Aber auch in der nächsten Woche sind die Aussichten noch trüb, es regnet und ist relativ kalt.

