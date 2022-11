Nach einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen in Lampertheim (Bergstraße) ist eine 46-Jährige festgenommen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam die Verdächtige am Dienstag in Untersuchungshaft. Sie und eine 36-Jährige waren am Sonntag aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Beide erlitten Schnittverletzungen. Die 36-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.