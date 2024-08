Ein 79-Jähriger in Frankfurt ist am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Betrüger dem Mann am Telefon vorgekaukelt, seine Tochter habe einen Unfall verursacht und könne nur gegen Kaution entlassen werden. Der Mann übergab am Schaumainkai 45.000 Euro an einen Unbekannten.